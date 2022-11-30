Путин заявил о необходимости расселять жителей России из аварийного фонда

Глава РФ рассказал о проектах социального строительства, благоустройстве и создании жилого фонда.

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости расселять жителей страны из "трущоб" и из аварийного фонда. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед членами правительства по видеосвязи. Коллеги собрались на мероприятии, посвященному открытию новых социальных и инфраструктурных объектов. Политик напомнил о том, что по стране с опережающими сроками идет расселение граждан, а на местах вводятся в эксплуатацию необходимые объекты коммунального хозяйства, ведется благоустройство городов и поселков.

В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим, нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание коллег. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ назвал данные вопросы очень чувствительными для россиян, однако, люди видят позитивные изменения в данной сфере. Владимир Путин рассчитывает, что новые объекты станут хорошим примером и иллюстрацией работы правительства и местных властей по изменению и улучшению качества жизни граждан.

Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии ряда социальных объектов в разных регионах страны.

Фото и видео: Kremlin.ru