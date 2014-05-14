Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии ряда социальных объектов в разных регионах страны

Глава РФ участвует в мероприятии, посвященному социальному строительству.

Российский президент Владимир Путин 30 ноября в режиме видеосвязи принимает участие в открытии социальных объектов по регионам страны. В мероприятии также задействованы члены правительства, включая вице-премьера Марата Хуснуллина и министра просвещения Сергея Кравцова. Глава государства подчеркнул, что важно вводить в эксплуатацию и строить объекты социальной инфраструктуры последовательно, несмотря на имеющиеся внешние вызовы экономике страны. Политик пояснил, что доля расходов властей РФ на сферу регулярно увеличивается.

Состоится открытие в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития. пресс-служба Кремля

.Хуснуллин назвал инфраструктурное развитие регионов одним из приоритетов правительства.

Фото и видео: Kremlin.ru

