Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии ряда социальных объектов в разных регионах страны

Российский президент Владимир Путин 30 ноября в режиме видеосвязи принимает участие в открытии социальных объектов по регионам страны. В мероприятии также задействованы члены правительства, включая вице-премьера Марата Хуснуллина и министра просвещения Сергея Кравцова. Глава государства подчеркнул, что важно вводить в эксплуатацию и строить объекты социальной инфраструктуры последовательно, несмотря на имеющиеся внешние вызовы экономике страны. Политик пояснил, что доля расходов властей РФ на сферу регулярно увеличивается.
Состоится открытие в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.
пресс-служба Кремля
.Хуснуллин назвал инфраструктурное развитие регионов одним из приоритетов правительства.
Фото и видео: Kremlin.ru
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