По мнению Путина, гражданам нужно дать возможность работать и зарабатывать.

Президент России Владимир Путин назвал главную задачу экономической политики. Он сделал это во время совещанию по бюджету на три ближайших года.

Глава государства отметил, что в апреле ВВП РФ упал на 12%, в мае — на 10,9%.

Ситуация потребовала оперативных мер, нужно было, безусловно, подставить плечо отдельным отраслям экономики. Владимир Путин, президент России

Он назвал главной задачей восстановление уровня занятости. По мнению Путина, гражданам нужно дать возможность работать и зарабатывать. Он отметил, что оценки экспертов говорят о том, что рынок труда в России должен восстановиться в 2021 году.

Ранее Путин оценил масштабы кризиса в России.

Видео: kremlin.ru