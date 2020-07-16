Тем не менее Путин похвалил правительство за предпринятые точечные действия.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что глава государства Владимир Путин оценил масштабы кризиса в России. Об этом он рассказал на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По словам президента России, в апреле из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса ВВП России сократился на 12%, а в мае на 10,9%.

При этом глава государства похвалил правительство за точечные действия.

В некоторых странах объемы помощи были гораздо, заметно больше, но мы попали именно туда, куда хотели Владимир Путин

Путин призвал региональные власти восстановить занятость населения.

Ранее мы сообщали о том, что Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ.

Видео: kremlin.ru