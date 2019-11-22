Путин назвал долю современного оружия в войсках

По словам президента, ряд образцов по характеристикам опережает зарубежные аналоги на несколько лет вперед.

Президент России Владимир Путин назвал долю современного оружия и техники в войсках. Об этом пишет ТАСС.

Оказалось, что в армии и флоте РФ доля современного оружия составляет уже более 68 %. Глава государства назвал госпрограмму вооружений успешной и подчеркнул, что она позволила начать кардинальное техническое переоснащение армии. В настоящий момент ряд образцов по характеристикам опережает зарубежные аналоги на несколько лет вперед.

По мнению президента, сейчас мир сталкивается с угрозами и вызовами, присутствует много факторов неопределенности, а конкуренция усиливается. Обеспокоенность вызывает приближение военной техники НАТО к границам РФ. Ситуацию усугубляют попытки милитаризации космоса. Ощутимым ударом по системе контроля стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее эксперты прокомментировали отказ западных компаний от Севморпути.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News