Эксперты прокомментировали отказ западных компаний от Севморпути

Они заявили, что продемонстрировать выгоду нового маршрута придется личным примером.

Замминистра транспорта Юрий Цветков заявил, что отказ ряда некоторых западных компаний от использования Северного морского пути объясняется не экологическими, а политическими мотивами. Он считает, что эти меры направлены на сдерживание российского развития Арктики.

В свою очередь эксперты с Telegram-канала "Мейстер" считают, что развитие Севморпути изменит существующую сеть торговых маршрутов планеты, поэтому бенефициары нынешнего статус-кво, по понятным причинам, не будут помогать России в этом начинании.

Специалисты отметили, что бизнес нацелен на прибыль, однако он боится рисков. Таким образом, России на собственном примере необходимо продемонстрировать выгоду нового маршрута.

Доставка грузов с юго-восточной Азии в Европу по Севморпути начнется в 2020 году. "Росатом" планирует вложить в это дело почти 7 млрд долларов. Перевозить хотят 72 млн тонн грузов в год.

Ранее мы писали, что Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков.