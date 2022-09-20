Путин назвал циничным отсутствие ответа ЕС на предложение РФ бесплатно передать удобрения

Глава РФ оценил действия руководства Евросоюза по поставкам агропродукции в страны третьего мира.

Российский президент Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ Евросоюза ответить на предложение Москвы бесплатно передать развивающимся странам российские удобрения из европейских морских портов. Об этом глава государства упомянул на торжественном вручении верительных грамот иностранным послам в Кремле.

Хочу это подчеркнуть, предложение бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн удобрений до сих пор остается без ответа. Владимир Путин, президент РФ

Политик заметил, что ему понятно стремление западных стран не давать российским компаниям зарабатывать на сельскохозяйственной продукции. Однако он не понимает, почему ЕС не хочет отдавать агропродукцию РФ нуждающимся в этом странам на безвозмездной основе.

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Фото и видео: Kremlin.ru