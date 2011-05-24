Путин назвал чушью утверждения, что Россия строила трубопроводы для обхода Украины

Речь идет про трубопроводы "Северный поток - 1", "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что утверждения по поводу того, что РФ строила трубопроводы "Северный поток - 1", "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" для обхода Украины являются чушью уровня "сапоги всмятку".

По словам президента, противники трубопровода "Северный поток - 2" говорили, что этот проект экономически невыгоден. Они считали, что он политически мотивированный и что Россия от него будет только терять.

[Якобы] по политическим соображениям, чтобы обойти Украину, строит "Северный поток - 1", "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят". Владимир Путин, президент России

Глава государства на пленарном заседании также сказал, что Россия не использует энергетику как оружие. Путин считает, что такие обвинения не имеют под собой основания, а также являются политически мотивированной "болтовней"

Видео: kremlin.ru