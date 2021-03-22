Для выработки коллективного иммунитета среди населения России необходимо 69,8 двухкомпонентных доз вакцины.

Президент России Владимир Путин назвал число привитых от коронавируса россиян. По его информации, первый компонент в России получили уже 6,3 миллионов человек. Также 4,3 миллиона граждан получили два компонента и, соответственно, вакцинированы полностью.

Глава государства подчеркнул, что российские препараты самые надёжные и эффективные — подобной степени защиты, по его словам, не демонстрирует ни одна заграничная вакцина. Путин рассказал, что для выработки коллективного иммунитета среди населения России необходимо 69,8 двухкомпонентных доз вакцины. Привитым должно оказаться не менее 60% вакцинированного населения.

Все возможности, ресурсы для изготовления таких ресурсов у нас есть. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

Видео: kremlin.ru