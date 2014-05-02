Путин назвал бредом призывы в Европе экономить воду и энергию, чтобы рассердить его

Глава РФ считает, что европейские политики сами сделали много ошибок.

Российский президент Владимир Путин назвал бредом призывы в Европе экономить воду и электроэнергию, чтобы рассердить его и власти РФ. Глава государства уверен в том, что иностранные коллеги сами понаделали много политических ошибок в сфере энергетической безопасности, а теперь просто ищут виновных. Соответствующее заявление лидер страны сделал в рамках выступления на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", проводимого Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Одна из составляющих — это внутриполитическая спекуляция на экологии, пугают этими проблемами людей. А потом принимают решения необоснованные, непросчитанные. А следующий шаг — ищут виноватых. Владимир Путин, президент РФ

Политик отметил, что на днях ему продемонстрировали картинку, которая сейчас распространяется в Интернете европейскими журналистами. Внизу на изображении есть подпись: "Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места". По словам Владимира Путина, на Западе СМИ "совсем с ума посходили".

Путин решил развивать производство иван-чая, который полезнее "какой-нибудь Coca-Cola".

Фото и видео: Kremlin.ru, РИА Новости

