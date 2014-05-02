Глава РФ оценил инициативу по развитию традиционного чайного напитка.

Российский президент Владимир Путин решил развивать производство иван-чая, который полезнее "какой-нибудь Coca-Cola, где одна химия". Такое мнение глава государства высказал во время участия на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Политик пообещал одному из предпринимателей (Александру Хлынову) в ближайшее время дать указ министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Речь идет о проработке проекта развития производства отечественного растительного горячего напитка.

Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Патрушеву. Владимир Путин, президент РФ

В рамках мероприятия АСИ Александр Хлынов из союза производителей иван-чая предложил Владимиру Путину развивать в России производство этого традиционного напитка. Политик рекомендовал бизнесменцу предоставить свои предложения. В ответ на это Хлынов заметил, что уже подготовил документ. Его передали лидеру РФ, в АСИ.

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Фото и видео: Kremlin.ru, РИА Новости