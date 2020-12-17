Путин назвал армию России одной из наиболее эффективных в мире

Об этом говорят все российские "оппоненты".

Президент России Владимир Путин назвал российскую армию одной из наиболее эффективных в мире. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства напомнил о событиях на Кавказе в 1993 году, когда военнослужащие "не могли собрать 50 тысяч штыков со всей страны". Теперь все так называемые "оппоненты", по словам Путина, в один голос говорят, что у России одна из самых эффективных армий в мире.

Ранее Путин сообщил, когда Россия откроет границы с другими странами.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина