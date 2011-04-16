По словам главы государства, через РФПИ Катар инвестировал около 1 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин назвал Катар ключевым партнером "Роснефти". Об этом он заявил в ходе российско-катарских переговоров.

По словам главы государства, через Российский фонд прямых инвестиций Катар инвестировал около 1 млрд долларов. Он подчеркнул, что эти деньги ушли в отечественную экономику. Путин выразил уверенность, что у России много интересных проектов для инвестиций.

Ранее Путин заявил, что РФ заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства.

Видео: kremlin.ru