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Путин назвал Катар ключевым партнером "Роснефти"

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По словам главы государства, через РФПИ Катар инвестировал около 1 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин назвал Катар ключевым партнером "Роснефти". Об этом он заявил в ходе российско-катарских переговоров.

По словам главы государства, через Российский фонд прямых инвестиций Катар инвестировал около 1 млрд долларов. Он подчеркнул, что эти деньги ушли в отечественную экономику. Путин выразил уверенность, что у России много интересных проектов для инвестиций.

Ранее Путин заявил, что РФ заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, катар, президент россии, роснефть
Категории: Лента новостей, Новости России,

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