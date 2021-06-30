Путин: РФ заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства

Россия заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамин бин Хамад Аль Таимом.
В ходе российско-катарских переговоров глава государства уделил внимание ситуации в Сирии. По его словам, Москва хочет сделать все, чтобы Сирия сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство. Он предложил эмиру Катара обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу.
Ранее Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок согласно здравому смыслу.
Видео: kremlin.ru
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