Путин: РФ заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства

Президент предложил эмиру Катара обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу.

Россия заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамин бин Хамад Аль Таимом.

В ходе российско-катарских переговоров глава государства уделил внимание ситуации в Сирии. По его словам, Москва хочет сделать все, чтобы Сирия сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство. Он предложил эмиру Катара обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу.

Ранее Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок согласно здравому смыслу.

Видео: kremlin.ru