Глава РФ прокомментировал нестабильную обстановку в Белоруссии.

Владимир Путин назвал Белоруссию самой близкой России страной. Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Брилеву. Видео транслировал телеканал "Россия 1". По словам политика, Москва и Минск имеют теснейшую кооперацию в промышленности и родственные связи между народами.

Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно Владимир Путин, президент России

Политик отметил, что Россия исходит из того, что все возникшие политические проблемы в Минске будут решаться мирным путем.

Тихановская высказалась насчет поддержки Россией Лукашенко.

Фото: Piter.tv