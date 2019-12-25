Путин назначил врио главы МЧС России Чуприяна

Место Евгения Зиничева занял генерал-полковник Александр Чуприян.

Российский президент Владимир Путин назначил врио главы МЧС России генерал-полковника Чуприяна. Напомним, что военный из внутренней службы был первым заместителем глава ГУ МЧС Евгения Зиничева, который погиб 8 сентября.

Известно, что Александр Чуприян родился 23 марта 1958 года в Ухте. Продолжительное время от трудился в противопожарной службе сначала Ленинграда, а затем - Петербурга. В период с 2003 по 2005 года чиновник возглавлял ГУ государственной противопожарной службы МЧС России. После этого мужчина два года руководил Северо-Западным региональным центром МЧС РФ. В 2006 году Чуприян получил пост заместителя главы МЧС РФ, а в 2018 - место первого замминистра.

Путин посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым.

Фото: Kremlin.ru