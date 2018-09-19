Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров официально стал заместителем Шойгу

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны Сергея Шойгу.
Также Евкурову присвоили звание генерал-лейтенанта. Евкуров 24 июня ушел с поста главы Ингушетии.
Около шести месяцев в Ингушетии идут массовые акции протеста из-за соглашения с Чечней, которое в том числе поддерживал Юнус-Бек Евкуров. По соглашению, Чечня получила часть ингушских территорий, что и вызвало недовольство местных жителей.
Евкуров — кадровый военный, Герой России. В 2008 году стал главной Ингушетии, до этого являлся заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа.
Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов.
Видео: YouTube/ Официальный сайт Республики Ингушетия
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