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Минобороны РФ: по поручению Путина ВС России прекратят огонь на Украине 6 января
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Минобороны РФ: по поручению Путина ВС России прекратят огонь на Украине 6 января

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Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы «православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».

Российские войска прекратят огонь по всей линии боевого соприкосновения на Украине 6 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В соответствие с поручением Президента России Министром обороны в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине

Заявление Минобороны РФ

В четверг, 6 января, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".

Ранее Piter.TV писал, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на рождество.

Фото: kremlin.ru

Теги: вс россии, минобороны рф, перемирие, путин, шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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