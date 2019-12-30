Путин назначил первого замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Об этом стало известно из указа, опубликованного на портале правовой информации.
С вступлением в новую должность Стригунов освобождается от должности командующего Сибирским округом войск нацгвардии. Эту должность он занимал с 13 октября 2016 года.
С 2007 по 2012 год Стригунов возглавлял Восточное региональное командование, с 2012 по 2016 командовал Сибирским региональным командованием внутренних войск МВД. Генерал-полковник имеет ордена Почета и "За военные заслуги", нагрудный знак "Почетный сотрудник МВД", 13 медалей.
Ранее Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента.
Видео: YouTube/ Екатерина Потылицына
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