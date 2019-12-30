Путин назначил первого замглавы Росгвардии

С вступлением в новую должность Стригунов освобождается от должности командующего Сибирским округом войск нацгвардии.

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Об этом стало известно из указа, опубликованного на портале правовой информации.

С вступлением в новую должность Стригунов освобождается от должности командующего Сибирским округом войск нацгвардии. Эту должность он занимал с 13 октября 2016 года.

С 2007 по 2012 год Стригунов возглавлял Восточное региональное командование, с 2012 по 2016 командовал Сибирским региональным командованием внутренних войск МВД. Генерал-полковник имеет ордена Почета и "За военные заслуги", нагрудный знак "Почетный сотрудник МВД", 13 медалей.

Ранее Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента.

Видео: YouTube/ Екатерина Потылицына