Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка в России

Львова-Белова воспитывает 9 детей.

Владимир Путин назначил члена Совета Федерации Марию Львову-Белову Уполномоченным по правам ребенка в РФ. Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи 27 октября.

Год назад Львова-Белова стала сенатором Совета Федерации от Пензенской области. Также она является многодетной матерью. Омбудсмен воспитывает пять рожденных, четыре приемных детей. Кроме того, 13 ребят с инвалидностью находятся под ее опекой.

Сенатор приняла предложение Владимира Путина.

Защитой прав детей я занимаюсь уже 15 лет, опыт большой, для меня это и личная история. Я понимаю, что будут темы, которые для меня пока новые, и мне только предстоит в них погрузиться, но опыт работы "на земле", с социально не защищёнными категориями, с многодетными семьями, с сиротами, конечно же, опыт работы в Совете Федерации под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, я уверена, мне в этом поможет. Мария Львова-Белова.

Ранее Уполномоченным по правам ребенка в РФ была Анна Кузнецова. Теперь она депутат Госдумы. Недавно она поддержала идею автоматически выдавать гражданство детям, родившимся от смешанных браков.

Фото: kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24