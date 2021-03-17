Более половины преступлений против несовершеннолетних в 2020 году было совершено в российских семьях.

Президент России Владимир Путин напомнил прокурорам о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия. Заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия. Владимир Путин, президент России

По его словам, более половины преступлений против несовершеннолетних в 2020 году было совершено в российских семьях. Глава государства призвал правоохраниетельные органы как можно оперативнее реагировать на подобные случаи.

Ранее Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ.

Видео: kremlin.ru