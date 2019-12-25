По словам президента, ограничительные меры не должны сказать на работе системообразующих предприятий.

Президент России Владимир Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19. Об этом он рассказал на совещании комиссии военно-технического сотрудничества.

Глава государства хочет встретиться с руководителями предприятий и обсудить с ними план работы в условиях пандемии коронавируса.

Нам нужно понять, я хочу увидеть и услышать от вас напрямую, как выстроено сегодня взаимодействие, - сказал Путин.

Он хочет оценить - как функционируют друг с другом предприятия, региональные власти, органы правительства и центральные офисы холдингов.

По словам президента, ограничительные меры не должны сказать на работе системообразующих предприятий — в том числе обронно-промышленных.

Ранее Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов.