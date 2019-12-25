Президент России Владимир Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19. Об этом он рассказал на совещании комиссии военно-технического сотрудничества.
Глава государства хочет встретиться с руководителями предприятий и обсудить с ними план работы в условиях пандемии коронавируса.
Нам нужно понять, я хочу увидеть и услышать от вас напрямую, как выстроено сегодня взаимодействие, - сказал Путин.
Он хочет оценить - как функционируют друг с другом предприятия, региональные власти, органы правительства и центральные офисы холдингов.
По словам президента, ограничительные меры не должны сказать на работе системообразующих предприятий — в том числе обронно-промышленных.
Ранее Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов.
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