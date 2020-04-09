Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Дмитрий Песков заявил, что текст про набеги - это личная инициатива Путина.

Кремль прокомментировал фразу Владимира Путина про печенегов. Пресс-секретарь президента России рассказал журналистам, что текст про наступление половцев и печенегов в речи главы государства был его личной инициативой.

Это инициатива самого президента. Не могу сказать, что стало источником для этой фразы прокомментировал представитель Кремля

напомним, что днем 8 апреля Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с губернаторами и представителями правительства. Чиновники обсудили ситуацию в регионах с распространением коронавируса по стране, а также методы борьбы с ситуацией. Во вступительном слове президент РФ заявил, что при определенных усилиях государство сможет победить "заразу коронавирусную". Политик напомнил, что страна проходила уже через серьезные трудности. В качестве примера о привел набеги печенегов и половцев.

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