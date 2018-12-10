Путин наградил петербургскую семью Доценко орденом "Родительская слава"

Награждение состоялось в преддверии Дня защиты детей в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

В преддверии Международного дня защиты детей Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" родителям многодетных семей. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. В числе награжденных оказалась семья Доценко из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.

Как рассказали Наталья и Василий Доценко "Петербургскому Дневнику", в их семье четыре дочки – Любовь, Надежда, Вера и Аня и четыре сына – Андрей, близнецы Павел и Александр и младший трехлетний Матвей. У старшей дочери уже есть свой ребенок – Илиана.

Старшие дети учатся в вузах и колледжах, младшие – в школе, Матвей еще ходит в детский сад. Все в семье занимаются музыкой, периодически путешествуют на микроавтобусе, подаренном правительством Санкт-Петербурга

Всего в Петербурге 17 семей, награжденных орденом "Родительская слава" с 2009-го по 2018 год.

Ранее многодетная пара из Выборгского района победила в конкурсе "Почетная семья Ленинградской области".

Фото: kremlin.ru