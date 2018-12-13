Многодетная пара из Выборгского района победила в конкурсе "Почетная семья Ленинградской области"

В числе 18 победителей конкурса, которым сегодня были вручены дипломы и памятные подарки, - семья Даниловских из поселка Глебычево Выборгского района (Приморское городское поселение).

Сегодня, 15 мая, в Международный день семьи, в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей конкурса "Почетная семья Ленинградской области". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В состязании принимали участие многодетные пары из разных муниципальных образований региона. Жюри оценивало, как родители воспитывают детей, в частности, прививают им любовь к семейным ценностям и традициям, заботятся об их психическом и физическом здоровье, духовном и нравственном развитии.

В числе 18 победителей конкурса, которым сегодня были вручены дипломы и памятные подарки, - семья Даниловских из поселка Глебычево Выборгского района (Приморское городское поселение). У Владимира Александровича и Юлии Станиславовны пятеро детей от 13 до 22 лет: три сына и две дочери.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: Piter.TV