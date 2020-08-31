Медаль Луки Крымского и Орден Пирогова получили более 200 специалистов.

Российский президент Владимир Путин наградил медиков орденами и медалями за вклад в борьбу с COVID-19. Почетные знаки получили более 200 специалистов, работающих с пациентами, зараженными COVID-19. Текст приказа размещен на официальном портале правовой информации.

Известно, что глава государства оценил вклад врачей в борьбе с пандемией. Им присуждены награды за самоотверженности, огранизацию работы по предупреждению инфицирования и распространения коронавируса. Три доктора получили звание "Заслуженный работник здравоохранения", остальным вручили медаль Луки Крымского и Орден Пирогова, утвержденные в прошлом году.

Напомним, что Орден Пирогова вручают за оказание медицинской помощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других событий, сопряженных с риском для жизни. Медаль Луки Крымского выдают практикующим медикам, младшему медицинскому персоналу за заслуги в области охраны здоровья.

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Фото: Kremlin.ru