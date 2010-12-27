Помимо этого наград удостоились Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Екатерина Толстая и другие.

В пятницу, Владимир Путин наградил Ларису Долину орденом Дружбы. Об этом сообщают на официальном сайт главы государства.

Также "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу" наградили главу общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина. Таке орден "За заслуги перед Отечеством" II степени " получил глава Росздравнадзора Михаил Мурашк.

Помимо этого, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияк получил Орден Александра Невского, актер Алексей Гуськов удостоин ордена Почета, артист Виктор Зинчук награжден орденом Дружбы, директор музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, Юлии Высоцкой и Юлии Пересильд присвоено звание Заслуженного артиста России.

Митрополит Кишиневского и всея Молдовы Владимир получил от президента также, как и Долина - "Орден Дружбы"

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