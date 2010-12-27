 Беглов и заместитель министра обороны обсудили строительство "корабля-музея"

Он появится к 75-летию Победы в Кронштадте.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и заместитель министра обороны Андрей Картаполов обсудили строительство "корабля-музея". Об этом сообщают в аппарате.

Так, новый культурный комплекс будет размещен в Кронштадте, на российской броненосной башенной лодке под названием "Стрелец". Отметим, что впервые она спущена на воду в далеком 1864 году. Известно, что музей будет "плавучим".

Будем стремиться к тому, чтобы уложиться к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне сообщилил Картаполов

Помимо этого, на встрече были подняты такие важные вопросы, как дальнейшее развитие города воинской и морской славы, открытие там центра учебной, научной и боевой подготовки кадров для ВМФ и формирование в Кронштадте научных и образовательных учреждений. А также создание на его территории Военно-морского салона и военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".

Кронштадтцы заслужили, чтобы город получил новое дыхание. Чтобы он был продвинутым, интересным, креативным. Они давно этого ждали. Мы должны сделать все, чтобы оправдать надежды и желания кронштадтцев отметил Беглов

Также в Смольном подняли вопрос о совершенствование транспортной инфраструктуры Кронштадта.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов посетил в Петербурге старейшую детскую художественную школу

Фото:gov.spb.ru