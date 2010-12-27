Беглов посетил в Петербурге старейшую детскую художественную школу

Учебное заведение является самой старой художественной школой в России, и в этом году отмечает 100-лет со дня основания.

В пятницу, 26 октября, врио губернатора Александр Беглов посетил Петербургскую городскую детскую художественную школу на проспекте Римского-Корсакова. Об этом сообщает Канал 78.

Учебное заведение является самой старой художественной школой в России, и в этом году отмечает 100-лет со дня основания. Больше 25 лет школой руководил Георгий Антонов -заслуженный работник культуры РСФСР и ветеран Великой Отечественной войны. В этот период был собран коллектив художников-педагогов, сохраняющих традиции русской реалистической школы изобразительного искусства.

Во время визита Беглов сообщил о решении присвоить школе имя Георгия Антонова. Соответствующее постановление было подписано на днях. В школе также может появится собственный музей.

Отметим, что в 2018 году Петербургская городская детская художественная школа стала победителем общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств".

Ранее сообщалось, что Беглов поприветствовал участников II слета петербургского отделения Российского движения школьников.

Фото: gov.spb.ru