Путин надеется договориться с Вучичем о поставках газа в Сербию

Контракт на поставку природного газа в Сербию заканчивается.

Президент России Владимир Путин заявил во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа, а также будет найдено приемлемое решение.

По словам Путина, контракт на поставку природного газа в Сербию заканчивается.

Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей. Владимир Путин, президент России

На встрече Владимир Путин также позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19.

Видео: Youtube/Россия 24