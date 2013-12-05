Путин надеется, что депутаты обеспечат уверенность граждан в завтрашнем дне

Глава РФ выступил с наставлениями для членов нового созыва Госдумы.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва обеспечат уверенность граждан в завтрашнем дне. Такое заявление глава государства сделал на встрече с парламентариями, которая состоялась в Кремле.

У нас есть хороший повод поблагодарить граждан России за активность в ходе избирательной кампании, за активную жизненную позицию, сказать им спасибо за доверие, которое они оказывают власти, своим кандидатам в депутаты, сегодняшним депутатам Госдумы. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что доверие народа связано с надежной граждан на то, что все уровни власти будут работать ответственно и решать государственные задачи. Путин напомнил о штампе "уверенность в завтрашнем дне". Он призвал депутатов сделать все, что в их силах, а также поддерживать регулярную связь со своими избирателями. По мнению спикера, законодательный процесс непрерывно связан с вдумчивой, профессиональной работой, которая учитывает многие факторы и источники финансирования.

Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции.

Фото: Kremlin.ru

