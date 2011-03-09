Путин предложил создать в нацпроектах раздел о поддержке молодежи

Глава государства отметил отличную работу молодых специалистов в борьбе с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил предусмотреть специальные разделы в национальных проектах, направленные на поддержку молодежи.

Сделаем все, чтобы для молодого поколения России были открыты все возможности. Владимир Путин, президент России

Главы государства отметил, что специалисты, которые только-только получили свои дипломы в острый период пандемии COVID-19 в России встали плечом к плечу в борьбе коронавирусом. Также Путин отметил, что эти люди сражались на передовых на равных и поддерживали старших родственников.

Ранее Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию