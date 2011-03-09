Путин предложил создать в нацпроектах раздел о поддержке молодежи

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил предусмотреть специальные разделы в национальных проектах, направленные на поддержку молодежи.
Сделаем все, чтобы для молодого поколения России были открыты все возможности.
Владимир Путин, президент России
Главы государства отметил, что специалисты, которые только-только получили свои дипломы в острый период пандемии COVID-19 в России встали плечом к плечу в борьбе коронавирусом. Также Путин отметил, что эти люди сражались на передовых на равных и поддерживали старших родственников.
Ранее Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных.
Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию
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