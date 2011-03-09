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Путин предложил создать в нацпроектах раздел о поддержке молодежи

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Глава государства отметил отличную работу молодых специалистов в борьбе с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил предусмотреть специальные разделы в национальных проектах, направленные на поддержку молодежи.

Сделаем все, чтобы для молодого поколения России были открыты все возможности.

Владимир Путин, президент России

Главы государства отметил, что специалисты, которые только-только получили  свои дипломы в острый период пандемии COVID-19 в России встали плечом к плечу в борьбе коронавирусом. Также Путин отметил, что эти люди сражались на передовых на равных и поддерживали старших родственников.

Ранее Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Теги: владимир путин, ежегодное послание президента, национальные проекты, поддержка молодежи
Категории: Новости России, Лента новостей,

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