Путин на вопрос о завершении СВО заявил о важности гарантий безопасности людей

Глава России заметил, что военнослужащие сражаются не за территории.

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, где остановится специальная военная операция. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин публично сделал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Политик пояснил участникам мероприятия, что речь идет не о территориях, а о гарантиях безопасности для народов и страны.

Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"