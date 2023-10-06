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Путин на вопрос о завершении СВО заявил о важности гарантий безопасности людей

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Глава России заметил, что военнослужащие сражаются не за территории.

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, где остановится специальная военная операция. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин публично сделал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".  Политик пояснил участникам мероприятия, что речь идет не о территориях, а о гарантиях безопасности для народов и страны.

Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: в телах погибших в катастрофе с Пригожиным найдены осколки ручных гранат.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Теги: валдай, владимир путин, гарантии безопасности, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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