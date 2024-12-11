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Путин на совещании с правительством обсудит диспансеризацию в России
Сегодня, 15:44
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Путин на совещании с правительством обсудит диспансеризацию в России

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Совещание пройдет в формате видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Правительства, которое запланировано на 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Совещание пройдет в формате видеоконференции. Основной темой обсуждения станет диспансеризация детей и взрослых в 2024 году. С докладом выступят Министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Ранее Путин поручил усилить борьбу с телефонными мошенниками с Украины.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, диспансеризация, президент россии, совещание
Категории: Лента новостей, Новости России,

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