Путин на совещании с правительством обсудит диспансеризацию в России

Совещание пройдет в формате видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Правительства, которое запланировано на 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Совещание пройдет в формате видеоконференции. Основной темой обсуждения станет диспансеризация детей и взрослых в 2024 году. С докладом выступят Министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Ранее Путин поручил усилить борьбу с телефонными мошенниками с Украины.

Фото: kremlin.ru