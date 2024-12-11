Путин поручил усилить борьбу с телефонными мошенниками с Украины

Также поручено представить предложения по улучшению идентификации телефонных номеров официальных структур.

Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке телефонных звонков, совершаемых мошенниками с территории Украины и других недружественных государств. Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, необходимо разработать дополнительные меры по блокировке телефонных звонков, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные меры по защите прав граждан РФ от преступных посягательств с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Также поручено представить предложения по улучшению идентификации телефонных номеров, используемых государственными органами и организациями, чтобы сведения о них отображались на телефонах абонентов, сообщает ТАСС.

Ответственными за выполнение поручений назначены председатель правительства Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Срок исполнения — до 1 июля 2025 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что бывшего главу Новгородской области назначили замминистра транспорта РФ.

Фото: официальный сайт Кремля