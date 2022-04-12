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Путин на немецком языке осудил нападки властей ФРГ на экс-канцлера Шредера

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Он подчеркнул, что "чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота".

Президент Владимир Путин на немецком языке осудил нападки властей ФРГ на экс-канцлера Герхарда Шредера. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Комментируя нападки на Шредера, которого обвиняют в связях с Россией, Путин отметил о "безобразной выходке в канадском парламенте", когда аплодировали нацисту. Он подчеркнул, что "чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота". Речь идет о главе парламента Канады.

И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки.

Владимир Путин президент России

Ранее Путин обсудил с Совбезом внедрение современных технологий для безопасности.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, германия, герхард шредер, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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