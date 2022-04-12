Путин на немецком языке осудил нападки властей ФРГ на экс-канцлера Шредера

Он подчеркнул, что "чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота".

Президент Владимир Путин на немецком языке осудил нападки властей ФРГ на экс-канцлера Герхарда Шредера. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Комментируя нападки на Шредера, которого обвиняют в связях с Россией, Путин отметил о "безобразной выходке в канадском парламенте", когда аплодировали нацисту. Он подчеркнул, что "чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота". Речь идет о главе парламента Канады.

И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. Владимир Путин президент России

Ранее Путин обсудил с Совбезом внедрение современных технологий для безопасности.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН