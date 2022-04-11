Путин обсудил с Совбезом внедрение современных технологий для безопасности

Глава РФ заслушал доклад Дмитрия Чернышенко.

Российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В рамках мероприятия глава государства пригласил выступить перед коллегами с профильным докладом вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Политик предложил участникам встречи высказать свои мнения относительно наиболее актуальных вопросов в повестке дня.

Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. Владимир Путин, президент РФ

Известно, что в указанном совещании приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, начальник Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр по обороне Сергей Шойгу, специальный представитель главы РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону.

Фото и видео: Kremlin.ru