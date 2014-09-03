Появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону

Глава России посетил центр ЮВО.

В социальных сетях опубликованы кадры неанонсированного рабочего визита российского президента Владимира Путина в штаб Южного военного округа Вооружённых сил России, размещенный в Ростове-на-Дону. На видео специалисты запечатлели момент прибытия главы государства, которого у трапа самолёта встретил начальник Генерального штаба страны Валерий Герасимов. В рамках личной беседы с главнокомандующим военачальник доложил ему о ходе проведения специальной военной операции. Герасимов подчеркнул, что объединённая группировка войск сейчас работает в соответствии с имеющимися у властей планами.

Путин призвал поддержать сферу средств реабилитации и освободить ее от монополии.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews