  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:21
139
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону

0 0

Глава России посетил центр ЮВО.

В социальных сетях опубликованы кадры неанонсированного рабочего визита российского президента Владимира Путина в штаб Южного военного округа Вооружённых сил России, размещенный в Ростове-на-Дону. На видео специалисты запечатлели момент прибытия главы государства, которого у трапа самолёта встретил начальник Генерального штаба страны Валерий Герасимов. В рамках личной беседы с главнокомандующим военачальник доложил ему о ходе проведения специальной военной операции. Герасимов подчеркнул, что объединённая группировка войск  сейчас работает в соответствии с имеющимися у властей планами.

Путин призвал поддержать сферу средств реабилитации и освободить ее от монополии.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: валерий герасимов, владимир путин, генштаб, юво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии