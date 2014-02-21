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Путин призвал поддержать сферу средств реабилитации и освободить ее от монополии

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Глава РФ выступил с поручением с главе Минспорта.

Сфера производства средств реабилитации для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и принимающих участие в паралимпийском движении, должна быть избавлена от монополий. Соответствующей информацией с коллегами поделился глава государства в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.  Российский президент дал поручение министерству по спорту.

Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги, я знаю. Мы и из внебюджетных источников найдем все, что нужно на эти цели.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: больше доходов от акцизов на табак должно идти на решение социальных вопросов.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: владимир путин, минспорт, монополия, паралимпиада, реабилитация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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