Путин призвал поддержать сферу средств реабилитации и освободить ее от монополии

Глава РФ выступил с поручением с главе Минспорта.

Сфера производства средств реабилитации для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и принимающих участие в паралимпийском движении, должна быть избавлена от монополий. Соответствующей информацией с коллегами поделился глава государства в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Российский президент дал поручение министерству по спорту.

Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги, я знаю. Мы и из внебюджетных источников найдем все, что нужно на эти цели. Владимир Путин, президент РФ

Путин: больше доходов от акцизов на табак должно идти на решение социальных вопросов.

Фото и видео: Telegram / ТАСС