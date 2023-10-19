Путин: больше доходов от акцизов на табак должно идти на решение социальных вопросов

Глава РФ оценил возможные инвестиции в спорт.

Владимир Путин считает, что больше доходов от акцизов на табак должно идти на решение социальных вопросов. Соответствующей информацией с коллегами поделился глава государства в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В частности, российский президент призвал коллег направлять деньги на развитие спортивной сферы.

Безусловно, нужно рассмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов - на вино, на водку, на коньяк, на табак - отчислений на спорт. Вот Дмитрий Николаевич Чернышенко говорит: "Нисколько". Нет, все-таки там есть какие-то.... Владимир Путин, президент РФ

Глава государства полагает, что министерство по финансам должно обратить внимание на то, что от акцизов в казну идут большие средства, поэтому они могут идти на реабилитацию тех граждан, которые употребляют алкоголь, табак, а также тех, кто не должен это употреблять - молодого околения. Дополнительно денежные средства должны поступать на развитие спортивной инфраструктуры, создание условий для занятий гражданами физической культурой и спортом.

Путин призвал к демократизации мирового спорта.

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