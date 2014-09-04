Путин на ПМЭФ может представить свое видение перспектив развития России

Модератором будет журналист Стас Натанзон.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин может рассказать о том, какими видит перспективы развития страны. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передало "ТАСС".

Выступление Путина может стать ответом на открытое письмо главы КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал к диалогу между властью, патриотической оппозицией и обществом по важнейшим темам.

Песков подчеркнул, что руководству страны все-таки удалось пройти в социально-экономическом плане через пандемийный год. По словам пресс-секретаря, некоторые страны справились с этим менее успешно.

Напомним, президент приедет на ПМЭФ 4-го июня.

Сегодня форум официально открыл губернатор Александр Беглов.

Фото: kremlin.ru