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Путин на ПМЭФ может представить свое видение перспектив развития России
Сегодня, 16:46
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Путин на ПМЭФ может представить свое видение перспектив развития России

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Модератором будет журналист Стас Натанзон.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин может рассказать о том, какими видит перспективы развития страны. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передало "ТАСС".

Выступление Путина может стать ответом на открытое письмо главы КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал к диалогу между властью, патриотической оппозицией и обществом по важнейшим темам. 

Песков подчеркнул, что руководству страны все-таки удалось пройти в социально-экономическом плане через пандемийный год. По словам пресс-секретаря, некоторые страны справились с этим менее успешно. 

Напомним, президент приедет на ПМЭФ 4-го июня.

Сегодня форум официально открыл губернатор Александр Беглов. 

Фото: kremlin.ru

Теги: письмо зюганова, пмэф, путин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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