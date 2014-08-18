Путин: многополярный мир стал реальностью

Многополярный мир стал реальностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Астане.
Российский лидер отметил расширение круга государств, выступающих за справедливое мироустройство. По его словам, эти страны готовы решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности.
Укрепляются новые центры силы и экономического роста.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что страны ШОС наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все