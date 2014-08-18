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Путин: многополярный мир стал реальностью

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Российский лидер отметил расширение круга государств, выступающих за справедливое мироустройство.

Многополярный мир стал реальностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Астане.

Российский лидер отметил расширение круга государств, выступающих за справедливое мироустройство. По его словам, эти страны готовы решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности.

Укрепляются новые центры силы и экономического роста.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что страны ШОС наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, многополярность, президент россии, саммит шос
Категории: Лента новостей, Новости России,

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