Путин: многополярный мир стал реальностью

Российский лидер отметил расширение круга государств, выступающих за справедливое мироустройство.

Многополярный мир стал реальностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Астане.

Российский лидер отметил расширение круга государств, выступающих за справедливое мироустройство. По его словам, эти страны готовы решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности.

Укрепляются новые центры силы и экономического роста. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что страны ШОС наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты.

Видео: kremlin.ru