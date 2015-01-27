Путин: многодетная семья поможет решить демографические проблемы России

По его словам, многодетная семья всегда была исторической традицией, которую стоит возвращать.

Президент России Владимир Путин считает, что многодетная семья поможет решить демографические проблемы России. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Глава государства считает, что семья, в которой растет четверо и более детей, должна иметь высокий статус и поддержку со стороны властей. По его словам, многодетная семья всегда была исторической традицией, которую стоит возвращать.

Многодетная семья - это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал быстро решать вопросы социальной поддержки военнослужащих.

Видео: kremlin.ru