Президент России Владимир Путин призвал быстро решать вопросы социальной поддержки военнослужащих. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
Глава государства назвал всех российских военнослужащих, кто участвует в спецоперации на Украине, героями. Он призвал относиться к ним так же. В связи с этим президент поручил правительству оперативно решать вопросы, связанные с социальной поддержкой участников спецоперации.
Если что-то нужно, оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%.
Видео: kremlin.ru
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