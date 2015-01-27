Глава государства назвал всех российских военнослужащих, кто участвует в спецоперации на Украине, героями.

Президент России Владимир Путин призвал быстро решать вопросы социальной поддержки военнослужащих. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Глава государства назвал всех российских военнослужащих, кто участвует в спецоперации на Украине, героями. Он призвал относиться к ним так же. В связи с этим президент поручил правительству оперативно решать вопросы, связанные с социальной поддержкой участников спецоперации.

Если что-то нужно, оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%.

Видео: kremlin.ru