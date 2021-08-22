Путин: иногда приходится напоминать Лаврову, что он не глава Минобороны

Глава РФ отметил, что МИД занимает очень активную и наступательную позицию.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему иногда приходит напоминать главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову о том, что он не является министром обороны. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

По словам Путина, Министерство иностранных дел РФ долго критиковали за невнятную позицию в международных вопросах, но в настоящее сейчас ситуация кардинально изменилась.

Большой тайной не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить [Сергею Лаврову], что он не министр обороны, а иностранных дел. Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, что потенциал дипломатов России работает прагматично в интересах страны.

Ранее Путин раскритиковал идеи Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Азии до получения ими виз в Соединенные Штаты и ЕС.

Видео: kremlin.ru