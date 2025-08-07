  1. Главная
Сегодня, 13:46
Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле

Главы государств обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухамед бен Заид Аль Нахайян начали переговоры в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

Глава ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе переговоров президенты обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Они также планируют рассмотреть ключевые аспекты экономического сотрудничества с упором на реализацию конкретных проектов.

Ранее мы сообщали, что Путин проводит переговоры с королем Малайзии.

Видео: kremlin.ru

