Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле

Главы государств обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухамед бен Заид Аль Нахайян начали переговоры в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

Глава ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе переговоров президенты обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Они также планируют рассмотреть ключевые аспекты экономического сотрудничества с упором на реализацию конкретных проектов.

Видео: kremlin.ru