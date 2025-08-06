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Путин проводит переговоры с королем Малайзии

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По словам президента, Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией.

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом по приглашению Путина. По словам президента, Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией. На встрече лидеры двух стран обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Ранее мы сообщали, что Путин принял Уиткоффа в Кремле.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, малайзия, переговоры, президент россии, султан ибрагим
Категории: Лента новостей, Новости России,

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