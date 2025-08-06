Путин принял Уиткоффа в Кремле

Президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Уиктофф прибыл в Москву утром 6 августа с официальным визитом. На переговорах с президентом также присутствуют помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Отмечается, что это пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. Детали переговоров не уточняются.
Ранее Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов.
Видео: kremlin.ru
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