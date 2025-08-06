  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:02
141
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин принял Уиткоффа в Кремле

0 0

Детали переговоров не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Уиктофф прибыл в Москву утром 6 августа с официальным визитом. На переговорах с президентом также присутствуют помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Отмечается, что это пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. Детали переговоров не уточняются.

Ранее Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, кремль, президент россии, спецпосланник, стив уиткофф, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии