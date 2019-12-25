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Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов
Сегодня, 12:14
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Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов

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Кремль раскрыл новую задачу для кабинета министров.

Российский президент Владимир Путин поручил федеральному правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67 процентов от уровня 1990 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Известно, что данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, с 6 августа. Требование главы государства чиновники должны реализовать при учете максимально возможной поглощающей способности лесных массивов и прочих естественных экологических систем, а также при  устойчивом и сбалансированном социально-экономическом развитии страны. Политический лидер заметил, что важно сохранить недискриминационный доступ к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (или предотвращения) выбросов парниковых газов, а также  увеличения их поглощения.

... Правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65 - 67 процентов относительно уровня 1990 года

текст документа

Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, парниковые газы, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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