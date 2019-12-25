Путин поручил правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов

Кремль раскрыл новую задачу для кабинета министров.

Российский президент Владимир Путин поручил федеральному правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67 процентов от уровня 1990 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Известно, что данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, с 6 августа. Требование главы государства чиновники должны реализовать при учете максимально возможной поглощающей способности лесных массивов и прочих естественных экологических систем, а также при устойчивом и сбалансированном социально-экономическом развитии страны. Политический лидер заметил, что важно сохранить недискриминационный доступ к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (или предотвращения) выбросов парниковых газов, а также увеличения их поглощения.

... Правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65 - 67 процентов относительно уровня 1990 года текст документа

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Фото: Kremlin.ru