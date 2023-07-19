Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России

По его словам, Москва не сможет добиться технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и "обратным инжинирингом".

Президент РФ Владимир Путин дал главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову поручения по технологическому развитию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время встречи с Шуваловым глава государства отметил, что ВЭБ.РФ стоит обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидерства при определении перспективных проектов. По его словам, Москва не сможет добиться технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и "обратным инжинирингом".

Шувалов отметил, что бизнес ВЭБ.РФ по итогам первой половины 2025-го составил 7,5 трлн рублей. Он подчеркнул, что Центральный банк видит все операции корпорации.

Ранее Путин отметил героизм врачей, делавших операцию на Камчатке во время землетрясения.

Видео: kremlin.ru